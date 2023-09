Seby D’Agostino è l’assistent coach della Pallacanestro Viola

La Pallacanestro Viola è lieta di comunicare l’Assistant Coach della squadra che scenderà in campo nel campionato di Serie B interregionale.

Scelta a marchio reggino per un cuore neroarancio, un allenatore che è un punto di riferimento per tanti giovani e che, da due anni a questa parte ha sposato il progetto neroarancio:

Seby D’Agostino, classe 1971, è dunque l’Assistente Allenatore di Coach Federico Cigarini.

Tecnico preparato, ha iniziato la sua carriera a cavallo tra il vecchio e nuovo millennio con il settore giovanile neroarancio e il gruppo dei nati nel 1983.

Umiltà, spirito di sacrificio e competenze tecniche sempre in crescita lo hanno portato a guidare gruppi giovanili vincenti negli anni ed a trionfare in campionati senior.

Buon lavoro Coach.