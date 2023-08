“Premio Scopelliti”, Iatì: “Un onore per le PGS ricevere questo riconoscimento”

Nella serata del 9 agosto scorso, la Fondazione Scopelliti ha voluto premiare le eccellenze del nostro territorio. Rosanna, figlia del giudice Scopelliti ucciso a Piale il 9 agosto 1991, tra i calabresi che hanno lavorato nel corso della loro vita e che si sono impegnati per il nostro territorio ha fortemente voluto riconoscere il lavoro svolto dalle Polisportive Giovanili Salesiane di Reggio Calabria con la seguente motivazione: “Le PGS di Reggio Calabria si occupano, da anni, del benessere sociale dei giovani, impegnandosi a coinvolgerli in attività sportive a più livelli, che ne facciano maturare il senso dell’impegno, il gioco di squadra e la civile convivenza, assicurando anche il supporto morale e psicologico ai ragazzi con bisogni speciali. Con tenacia e quotidiano impegno, le PGS contribuiscono fattivamente, mattone dopo mattone, alla costruzione della cultura della legalità e della solidarietà dei ragazzi, sottraendo dalla strada i giovani più a rischio. Alle Polisportive Giovanili Salesiane di Reggio Calabria, nella persona di Filomena Iatì, presidente provinciale, va il Premio Impegno per i giovani”.

A ritirare il premio, visibilmente commosse, la stessa Filomena Iatì, Cristina Ferraro, Francesca Rogolino e Patrizia Barbera del Comitato Provinciale PGS.

«Ricevere il premio Scopelliti è un onore ma anche un onere. Questo importante riconoscimento rappresenta non un punto di arrivo ma un punto di partenza perché saprà darci maggiori stimoli per le nostre attività future. Possiamo fare poco o nulla per garantire giustizia ad una figlia in cerca della verità da ben 32 anni ma possiamo, ne sono certa, con impegno, sacrificio e dedizione, quotidiani, alleviare il suo dolore, impegnandoci a trasmettere sempre di più e sempre meglio, ai nostri giovani, i valori della lealtà, della correttezza, della giustizia e della legalità, attraverso lo strumento a noi più congeniale, lo sport. Grazie a Rosanna Scopelliti ed a tutta la Fondazione per questo importante premio che rimarrà per sempre impresso nei nostri cuori e nelle nostre menti». Con queste parole , il presidente provinciale Filomena Iatì ha rinnovato il proprio impegno e quello del comitato reggino verso i giovani, nel pieno spirito salesiano, ribadendo l’importanza del lavoro di squadra e degli sforzi compiuti quotidianamente dal proprio team, composto da gente disposta a sacrificarsi quotidianamente, per puro spirito di volontariato, con il fine di cercare di indirizzare verso la retta via i giovani di oggi che saranno gli uomini e le donne della nostra società futura.

Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito www.pgscalabria.it ed i relativi canali social.