Comuni commissariati dalla Regione per inerzia sull’abusivismo edilizio: ci sono anche Vibo Valentia e Lamezia Terme

“Quella approvata oggi dalla Giunta regionale è una delibera davvero importante. La Calabria ha bisogno di questi segnali di discontinuità”.

Lo scrive su Twitter Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, in relazione al commissariamento, deliberato dalla Giunta, di 30 Comuni per “inerzia e inadempienza” in materia di abusivismo edilizio.

“La lotta all’abusivismo edilizio – aggiunge Occhiuto – è una priorità per il mio governo. Lavoriamo per diffondere la cultura della legalità e per difendere il nostro territorio”.

Tra gli enti commissariati ci sono quelli di importanti centri come Lamezia Terme, Soverato, e luoghi rinomati scelti da molti per la villeggiatura come Praia a Mare, Scalea, Castrovillari, Paola e Isola Capo Rizzuto.

Per quanto riguarda la provincia di Cosenza, i Comuni commissariati dalla Giunta regionale per “inerzia e inadempienza” in materia di abusivismo edilizio sono Cariati, Carolei, Castrovillari, Crosia, Dipignano, Figline Vigliaturo, Fuscaldo, Lungro, Luzzi, Mandatoriccio, Mendicino, Paludi, Paola, Praia a Mare, San Lucido, San Nicola Arcella, Santo Stefano di Rogliano, Scalea, Tarsia, Tortora, Trebisacce e Zumpano.

Per la provincia di Catanzaro sono Lamezia Terme, Montauro, Nocera Terinese, Sellia Marina e Soverato.

Per la provincia di Vibo Valentia il comune capoluogo, Vibo Valentia, e Ionadi e.

Per la provincia di Crotone, infine, l’unico comune commissariato è quello di Isola Capo Rizzuto.

Il provvedimento della Giunta regionale non è stato adottato per alcun comune della provincia di Reggio Calabria poiché i poteri sostitutivi, in materia di abusivismo edilizio, competono non alla Regione ma alla Città metropolitana.