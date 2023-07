Reggio: oggi l’inaugurazione del progetto “Laboratori di autonomie”

Venerdì 28 luglio 2023, alle ore 18.00, in via Bruno Poggio 26, si inaugura la sede dei Laboratori di Autonomie di A.GE.DI O.d.V. – Associazione di Genitori di Bambini e Adulti Disabili – in partnership con A.R.C.I. – Comitato di Reggio Calabria.

Da marzo 2023 è attivo il progetto “Laboratori di autonomie” a cura della Associazione AGEDI ODV, esperienza pilota unica nel suo genere sul territorio metropolitano di Reggio Calabria e finanziata dalla Regione Calabria.

Il progetto nasce come risposta al grande bisogno di promuovere la vita autonoma e indipendente delle persone disabili rilanciando l’idea di un “dopo di noi” sereno, al di fuori dello spazio protetto della famiglia.

L’obiettivo principale è quello di promuovere iniziative di inclusione sociale per persone con disabilità appartenenti a tutte le fasce di età, favorendone l’autonomia e accrescendo la loro consapevolezza ed autostima.

Il progetto si articola essenzialmente su due tipologie laboratoriali totalmente gratuite rivolte alle persone con disabilità, giovani ed adulte: lo spazio “cucina”, con l’obiettivo di stimolare la manualità e la creatività dei ragazzi e l’area “Fitness”, con una palestra a misura di persone con disabilità.

A fare da cornice infine il laboratorio “Famiglie”, con seminari di informazione e sensibilizzazione su tematiche condivise dai caregivers e lo Sportello di ascolto e accoglienza curato proprio dall’ente partner ARCI Comitato di Reggio Calabria.

L’inaugurazione del nuovo spazio, a diversi mesi di distanza dal lancio del progetto, è un chiaro messaggio di concretezza e coerenza rispetto agli impegni assunti dal nuovo Direttivo Provinciale e che si traduce, date le numerose adesioni ai laboratori, in una attestazione del grande successo e della bontà dell’idea progettuale che, si spera, diventi un modello da prendere ad esempio nel sostegno e supporto alle persone con disabilità.