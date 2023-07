Pnrr: approvato il progetto di adeguamento e ammodernamento dell’autostrada A2 allo svincolo di Rosarno (RC)

La Commissione straordinaria (con i poteri del Consiglio comunale), in variante al PRG di Rosarno, ha approvato con deliberazione n. 31 del 27.07.2023 il progetto denominato “A2 – Lavori di ammodernamento ed adeguamento dell’Autostrada SA- RC al tipo 1/A norme CNR/80 – Tronco 3° Tratto 2° lotto 3° Stralcio C – dal km 382+475 al km 383+000 (Svincolo Rosarno). Innalzamento livello di servizio cod UC166. Progettazione definitiva”, finanziato attraverso il Fondo Nazionale Complementare alla programmazione PNRR, per un importo di circa € 1,50 mln per le sole rotatorie.

L’attuale collegamento da Rosarno con il porto di Gioia Tauro fu realizzato molti anni addietro, con i lavori di adeguamento dell’autostrada SA-RC, consentendo che le altre viabilità presenti nell’intorno si intersecassero nell’ambito dell’odierno svincolo d’uscita in Rosarno, determinando però negli anni l’attuale congestione del traffico viario e delle rampe d’uscita dall’autostrada A2.

Il progetto approvato dalla Commissione straordinaria, proposto dall’A.N.A.S., al di là del potenziamento del collegamento (il cui importo complessivo è di circa € 27,4 mln), sempre ad opera della stessa A.N.A.S., con il porto di Gioia Tauro, prevede che nell’intorno dell’uscita autostradale attuale di Rosarno – ove oggi è esistente uno svincolo c.d. “a trombetta” non adeguato alla portata veicolare attuale – la realizzazione di varie rotatorie per collegare la S.S. statale SS682, che scavalca la SS682 Dir, la strada provinciale SP 54 e la strada provinciale SP5, la SS 682, la SP54 e la SP5, finalizzate a rendere più scorrevole l’attuale circolazione veicolare in direzione Rosarno e San Ferdinando, così verso altre direttrici di traffico quali la Jonio-Tirreno.

Come evidenziato nel Parere Unico Regionale di cui al D.G.R. n. 191 del 12.05.2022, presupposto giuridico posto a fondamento della variante al P.R.G. di Rosarno, l’opera infrastrutturale da realizzare ha rilevanza statale e riveste un ruolo di primaria importanza nell’ambito della rete viaria della Regione Calabria.