Intimidazione sindaca Caminiti, Lega Calabria: “Atto vile e infame. Piena vicinanza e solidarietà”

“Vicinanza e solidarietà piena per il sindaco del Comune di Villa San Giovanni, Giusy Caminiti. Condanna forte per il vile attentato posto in essere da ignoti. Richiesta determinata alle forze dell’ordine ed alla magistratura di fare il possibile per assicurare alla giustizia gli autori dell’infame atto”. Lo dichiara Giacomo Francesco Saccomanno, commissario regionale della Lega Calabria.

“In Calabria oramai – aggiunge Saccomanno – è quasi impossibile amministrare con correttezza e non subire danneggiamenti e intimidazioni. Ogni giorno attentati agli amministratori con l’evidente tentativo, spesso, di poterli piegare alla volontà illecita della criminalità organizzata e di lobby di potere. I sindaci e gli amministratori locali devono essere fortemente tutelati dallo Stato, essendo la prima barriera di legalità posta sul territorio. Quindi, massima attenzione e sostegno a coloro che rappresentano le istituzioni e sono l’avamposto più esposto per una legalità reale nelle comunità locali. Al sindaco Caminiti ed a tutta l’amministrazione di Villa San Giovanni la forte ed incondizionata vicinanza e la solidarietà della Lega che, della vera legalità, ha fatto un perno fondamentale della sua politica”.