Gioia Tauro (RC), all’I.I.S. “Francesco Severi” l’incontro con il procuratore Giuseppe Lombardo

Mercoledì 17 maggio, alle ore 10:00, presso l’Auditorium “Nicholas Green” dell’ I.I.S. Francesco Severi di Gioia Tauro, si concluderà il ciclo di incontri seminariali dedicato a “Cittadinanza e Costituzione” con il Procuratore Aggiunto della DDA di Reggio Calabria, Giuseppe Lombardo, che terrà una lectio magistralis sul tema: la lotta alle mafie tra repressione e giustizia sociale.

Il Procuratore Lombardo è tra i magistrati italiani più impegnati da anni nel contrasto al potere criminale di matrice mafiosa con indagini che stanno facendo luce su molti importanti momenti della nostra storia nazionale. Tale ciclo di incontri è stato ideato dal Prof. Giancarlo Costabile, titolare dell’insegnamento di Pedagogia dell’antimafia dell’Universita’ della Calabria, in collaborazione con il Prof Carmine Pisano, docente dell’IIS Severi, e fortemente voluto dal Dirigente Scolastico Prof. Fortunato Praticò. Iniziato nel febbraio scorso, il ciclo di seminari ha coinvolto gli studenti dell’IIS Severi in una serie di esperienze di testimonianza e di costruzione di massa critica sulla realtà della ‘Ndrangheta, del suo radicamento in Calabria e delle sue ramificazioni nel resto d’Italia e all’estero. Tra le personalità autorevoli che parteciperanno all’incontro anche Don Pino Demasi, referente Libera per la Piana di Gioia Tauro, Proff. Rossana Adele Rossi, titolare di Pedagogia sociale, e di Giancarlo Costabile che daranno un contributo da un punto di vista pedagogico. Seguiranno la presentazione di un monologo e ulteriori testi liberamente ispirati alla celebrazione della strage di Capaci e alla memoria delle vittime , la partecipazione attiva degli studenti e il dibattito. La Prof.ssa Domenica Velardo, referente del dipartimento di educazione civica e la Prof.ssa Rossella Bulsei, coordinatrice del Dipartimento di Lettere, hanno supervisionato i testi e gli interventi dei giovani studenti delle classi coinvolte.