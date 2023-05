Comunali Gioiosa Ionica 2023, Marcella Agrippo (COSTRUIRE insieme): “La cultura a 360° fondamentale per la rinascita della città”

“Amo il mio paese dove sono nata e cresciuta, un luogo dal quale non mi sono mai voluta allontanare perché sono sempre stata fermamente convinta che Gioiosa abbia le qualità giuste per diventare un paese migliore. Voglio apportare il mio contributo sfruttando il più possibile le mie competenze nel mondo dell’infanzia, dando spazio ai giovani, collaborando con le istituzioni scolastiche, avvicinandoli il più possibile alla cultura cercando di potenziare le strutture di socializzazione e integrazione già presenti e crearne nuove. La cultura a 360° alla base della rinascita di Gioiosa, ampio spazio al mondo dell’infanzia con iniziative comunali e dialogo con le associazioni”. Queste le parole di Marcella Agrippo, candidata a Gioiosa Ionica nella Lista Costruire Insieme.

Compito importante per amministrare il paese sarà promuovere i diritti quotidiani dei bambini, e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze, dei giovani e delle giovani. “Fornire – prosegue la candidata – strumenti per valorizzare la loro personalità e avvalersi del loro contributo nella formazione delle scelte e delle decisioni. Questo significa sollecitare fin dall’infanzia il sentimento di un’etica civile condivisa, fondamentale per il nostro territorio. Ci impegneremo anche nella tutela dei diritti delle mamme lavoratrici e non, anche individuando una rappresentanza per conoscere le problematiche e i servizi che vanno potenziati nell’ottica della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Le grandi decisioni per la vita del paese devono essere assunte considerando le esigenze, le potenzialità e le aspettative delle persone che vivono la stagione della crescita e della formazione, coloro che saranno la nuova generazione”.

“Ho una grande fiducia – conclude la Agrippo – nella nostra lista civica che sono sicura sarà protagonista delle prossime elezioni comunali di Gioiosa Ionica. L’esperienza amministrativa di Domenico Depino unita alla seria volontà dei giovani di mettersi a disposizione della comunità saranno i valori aggiunti. Voglio rappresentare quella Gioiosa sana, produttiva, propositiva e determinata che oggi spera di cambiare il paese in meglio. Quotidianamente ricevo richieste di cittadini che ci chiedono interventi in primis per l’infanzia e per le periferie, richieste che probabilmente finora non hanno ricevuto risposte. La promessa è quella di non lasciare nessuno indietro, Gioiosa Ionica deve essere di tutti!”