Scompare il noto imprenditore reggino, Pasquale Macheda

“La Città Metropolitana di Reggio Calabria piange la scomparsa di Pasquale Macheda. Storico imprenditore, pioniere del mondo della ristorazione, è stato per decenni un punto di riferimento per l’imprenditoria reggina, fondatore di uno dei bar storici della città, sul Corso Garibaldi, tappa irrinunciabile per generazioni di reggini, e di tanti altri importanti locali che hanno fatto la storia della ristorazione sul nostro territorio”. Così in una nota il sindaco facente funzioni della Città Metropolitana Carmelo Versace.

“Instabile lavoratore, professionista preciso ed attento, il cavaliere Macheda, come da tutti era conosciuto, è stato un esempio per tanti giovani che dai suoi locali sono passati come collaboratori, imparando tanto dalle sue capacità professionali e soprattutto dalla straordinaria passione con la quale accoglieva i suoi clienti. Con il cavaliere Macheda se ne va un pezzo di storia della Città. Alla sua famiglia – ha concluso Versace – ed ai tanti che hanno avuto l’onore di conoscerlo e di collaborare con lui, giungano le più sentite condoglianze da parte della Città Metropolitana di Reggio Calabria”.