1 maggio, come e quando visitare il Castello di Santo Niceto di Motta San Giovanni e l’Antiquarium Leucopetra di Lazzaro

In occasione della “Festa del lavoro” il Castello Santo Niceto di Motta San Giovanni sarà aperto al pubblico domenica 30 aprile e lunedì 1 maggio, dalle ore 8:30 alle 19:30.

Il Museo civico archeologico Antiquarium Leucopetra di Lazzaro sarà aperto al pubblico domenica 30 aprile dalle ore 16 alle ore 19.30 e lunedì 1 maggio dalle ore 9 alle ore 12.

In prossimità del Castello Santo Niceto è possibile ammirare il Cristo pantocratore sottoposto ad importanti interventi di recupero e messa in sicurezza, mentre all’interno dell’Antiquarium è possibile visitare la mostra “Memorie e paesaggi in riva allo Stretto in un inedito Edward Lear”.

Per la visita con guida della struttura museale e della fortezza bizantina è necessario prenotare contattando gli operatori della Pro Loco del Comune Motta San Giovanni al numero telefonico 09651875693 – 0965712518 oppure scrivendo a info@prolococomunemottasg.it.