Una nuova casa per il catechismo e le attività d’oratorio del Santuario di Maria Santissima del Rosario di Cittanova. Un luogo di incontro e di fede, pensato come abbraccio rinnovato e intenso alla comunità dei fedeli, alle famiglie e, in particolare, ai giovani che vivono la Chiesa come occasione di crescita e condivisione. Per domenica 12 marzo 2023, alle ore 16,30, è fissato il taglio del nastro presso la struttura parrocchiale in via Salvatore Guerrisi, a poche decine di metri dal Santuario, alla presenza di Sua Eccellenza il Vescovo monsignor Francesco Milito.

Un momento di comunione profonda e di gioia, che coronerà tanti anni di lavoro e impegno: l’abnegazione di molti che, al servizio della parrocchia, hanno donato energie, idee, sforzi per compiere un’opera straordinaria che intende essere patrimonio vivo e coinvolgente per l’intero paese. A partire dal parroco don Salvatore Giovinazzo, che questa struttura l’ha immaginata e voluta con tutte le forze. Nell’anno del Giubileo Parrocchiale, in coincidenza con i 200 anni dalla fondazione della Chiesa del Santissimo Rosario, la missione della comunità torna a farsi dunque opera concreta. Simbolo di bellezza e invito all’impegno, nel cuore pulsante dell’attività pastorale.

La struttura è stata realizzata grazie alle donazioni dell’8xmille, al contributo offerto dalla Diocesi di Oppido – Palmi e, soprattutto, dalle donazioni fatte dalla Parrocchia e dai suoi fedeli. All’inaugurazione di domenica prossima, insieme a don Salvatore Giovinazzo, prenderanno parte le Autorità civili, religiose e militari del territorio.