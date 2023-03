Rosarno (RC), pronto il Villaggio della solidarietà per i lavoratori stagionali stranieri: ospiterà fino a 90 persone

Nel mese di gennaio 2023 è stato così emanato un apposito Avviso Pubblico per l’assegnazione degli alloggi in questione. Le procedure per l’assegnazione degli alloggi ai lavoratori stagionali aventi diritto che al momento ne hanno fatto richiesta, sono in fase di conclusione e la loro sistemazione presso il ‘Villaggio della Solidarietà’ è previsto a breve.

L’intero percorso è stato condiviso con il Terzo Settore e le Organizzazioni sindacali, attivando un fattivo confronto tra il Servizio sociale dell’Ente e le realtà associative operanti nel settore dell’immigrazione (in particolare, con la Comunità di Sant’Egidio e MEDU Medici per i diritti umani, Emergency) al fine di sviluppare progettualità condivise in funzione della gestione a regime della struttura, per le quali occorre reperire le necessarie risorse finanziarie.

L’attivazione della foresteria per lavoratori stagionali stranieri consentirà dunque progressivamente l’alleggerimento delle presenze presso l’insediamento informale di Testa dell’Acqua e a seguito della rimozione degli attuali fatiscenti container, il definitivo superamento del sito, già previsto dal Comune, in stretto coordinamento con la Prefettura di Reggio Calabria e d’intesa con la Regione Calabria, proprietaria dell’area in cui insiste il richiamato insediamento informale. In questa ottica, la programmazione degli interventi necessari sarà attuata con specifiche risorse che verranno messe a disposizione da parte della Prefettura di Reggio Calabria attraverso il Ministero dell’Interno nell’esercizio finanziario 2023.