Reggio, “Mimosa d’Argento”: premiata la comunità della Scalinata di via Giudecca per l’impegno per il bene della città

Si è tenuta l’8 marzo, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, la seconda edizione “Mimosa d’Argento” presso la Sala delle Conferenze della Camera di Commercio con Confindustria, Cna e Confartigianato ed alla presenza dei rappresentanti delle istituzioni e del Rettore dell’Università Mediterranea, che ha visto tra i premiati anche la Comunità patrimoniale “Scalinata Monumentale di via Giudecca”.

Il premio ha omaggiato cinque donne imprenditrici che si sono distinte in modo particolare nei settori del Commercio, dell’Industria e dell’Artigianato e quattro donne impegnate, con amore, per il bene della città.

Tra queste, la presidente della Comunità Patrimoniale “Scalinata Monumentale di via Giudecca“, Simona Lanzoni, convocata insieme al CDA per ricevere il riconoscimento e condividere questo momento di gioia assieme alle donne presenti, nell’ambito dell’incontro “Imprese e Società: il Presente è donna”.

“Dedico il prestigioso premio a tutti i soci, Donne e Uomini, per me ‘Cari Amici’, della Comunità Patrimoniale Scalinata Monumentale di via Giudecca, che settimanalmente diffondono bellezza durante il loro tempo libero, dedicandosi al recupero dei luoghi pubblici, ad infondere senso civico sul territorio, ad educare i giovani ad un uso responsabile dello spazio comune e partecipare alla tutela e valorizzazione del Patrimonio identitario esistente” ha dichiarato la presidente Lanzoni, ringraziando a nome dell’associazione tutti i presenti, “in particolare Confcommercio Reggio Calabria e il direttore Fabio Giubilo per aver riconosciuto in noi ‘amore per la città’”.

Un premio “condiviso con tutto il CDA, totalmente in rosa della Comunità Patrimoniale di via Giudecca, Marica Monoriti, Angela Latella, Caterina Pecora, Giusy Leo Scordino, Maria Antonietta Giuffrè e Tatiana Cilea – ha concluso la Lanzoni – per le attenzioni, la disponibilità, la sensibilità e la gioia che manifestano nel condividere, programmare ed avviare insieme progetti, eventi, attività, azioni e proposte destinate all’uso e al miglioramento dei luoghi per il benessere dell’intera collettività”.