“Diversamente Uguali -Insieme per il Futuro”, al ‘Cilea’ di Reggio Calabria lo spettacolo di beneficenza per AgediLab

Ricordiamo che “AgediLab – Laboratori di autonomie”, progetto ideato e coordinato da Agedi Odv, cofinanziato dalla Regione Calabria e forte di tante partnership e collaborazioni sul territorio, è sostenuto da Banca Mediolanum, che ha condiviso fin da subito il concetto del “dopo di noi”. Oltre a supportare la crescita di Agedi Odv attraverso “Mediolanum insieme”, progetto solidale di Banca Mediolanum nato con l’obiettivo di supportare le associazioni di volontariato che operano quotidianamente sul territorio, la Banca ha deciso di coinvolgere Fondazione Mediolanum Onlus per dare un contributo concreto con il raddoppio dei primi 5 mila euro raccolti.

AgediLab, a partire dalle prossime settimane fornirà, a scopo totalmente gratuito, i seguenti servizi alla collettività: sostegno all’inclusione sociale di persone con disabilità e non autosufficienti; tirocini per l’inclusione sociale; sviluppo delle competenze per favorire l’autonomia delle persone con disabilità grave e una migliore gestione della vita quotidiana; promozione di attività laboratoriali, ludiche e sportive. Un servizio a cui ad oggi devono sopperire le famiglie tanto dal punto di vista economico quanto organizzativo-gestionale.