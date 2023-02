San Roberto (RC): il Sindaco interviene sulla presunta strage di gatti avvelenati

Il sindaco Micari ha colto l’occasione per manifestare la volontà di proporre alla Giunta ed al Consiglio Comunale una mozione per sensibilizzare la cittadinanza al riguardo, nonché riservarsi la costituzione di parte civile qualora fosse conclamato il reato nella fattispecie.

«All’interno dell’articolo in questione, l’Amministrazione Sanrobertese viene messa a mio parere ingiustamente in cattiva luce, sicuramente in buona fede. Quando interpellato da una mia concittadina al telefono sui sospetti legati ad alcuni gatti randagi rinvenuti morti, ho giustamente invitato ad agire in piena autonomia – spiega il sindaco Antonino Micari – Recentemente abbiamo partecipato attivamente ad una riunione presso la Città Metropolitana proprio per comprendere le problematiche ed individuare le soluzioni al fenomeno del randagismo. In merito alla cittadinanza attiva, quando interpellato ho sempre dato la disponibilità a cooperare per l’istituzione di una colonia felina, ma da quando sono divenuto sindaco non è stata mai deposita alcuna istanza in merito, mentre ho sempre messo a disposizione i pochi mezzi comunali per agevolare le operazioni di sterilizzazione presso strutture veterinarie a Reggio. A titolo personale e da amante degli animali ho dato anche altre disponibilità, le quali riguardano la mia vita privata e non il mio operato istituzionale. Da primo cittadino sto avendo il piacere di interloquire con il nuovo maresciallo a comando della locale stazione, il quale sta adempiendo egregiamente al proprio dovere, portando e garantendo la presenza dello Stato nel nostro territorio ed al fianco della cittadinanza».