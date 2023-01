Gerace (RC): positivo il bilancio dell’Amministrazione Comunale per le festività natalizie

La Città di Gerace si conferma meta turistica privilegiata anche per queste festività natalizie appena trascorse. È assolutamente positivo il bilancio delle manifestazioni organizzate dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Pezzimenti che tra fine 2022 e l’inizio di questo 2023 ha registrato una altissima affluenza di presenze in città per assistere alla splendida serata del “Borgo Incantato winter edition” del 30 dicembre con nomi di assoluto rilievo nel panorama artistico mondiale di riferimento: «L’edizione invernale del festival internazionale degli artisti di strada ha sancito il successo del Borgo Incantato e ormai rappresenta un modello di riferimento anche per altre realtà», ha esordito l’assessore Salvatore Galluzzo che ha aggiunto: «Il festival degli artisti di strada è un importante strumento di promozione per lo sviluppo turistico e trascina molti altri eventi e, anche grazie al direttore artistico Luigi Russo, è sempre più appetibile per il grande pubblico». «Gerace è una meta turistica di riferimento per il territorio e questa amministrazione – ha concluso l’assessore Galluzzo – punta a valorizzarla sempre di più destagionalizzando le manifestazioni ed offrendo la possibilità di poter vivere la nostra città tutto l’anno anche grazie ad un calendario dove rientrano i beni culturali e religiosi, il paesaggio con la sua storia millenaria e l’enogastronomia, il tutto con la capacità di saper offrire ospitalità, attenzione e cortesia per i turisti che sempre più numerosi ci scelgono come destinazione per le loro vacanze».

«Uno dei nostri principali obiettivi è quello di promuovere il territorio con eventi di alto profilo artistico» ha dichiarato il Vice Sindaco Rudi Lizzi, che proseguito evidenziando il successo di pubblico anche per altre manifestazioni che si sono svolte in questi ultimi giorni a Gerace: «Molto interessante è stato il concerto del Coro Polifonico SS. Maria Annunziata di Oppido Mamertina e la possibilità di visitare non solo i nostri siti museali ma anche l’importante esposizione del Tesoro di Polsi all’interno della Cittadella Vescovile e, per ultimo, la serata dedicata alle melodie natalizie con la “Gold Ensemble”, dove si sono esibiti quattro noti musicisti del territorio da Manuela Cricelli a Barbara Franco, da Peppe Platani a Cosimo Ascioti, che hanno ottenuto un grande successo di pubblico. In questo contesto rientrano le performance degli artisti di strada che hanno illuminato ancora di più i vicoli e le piazze della città». «Puntiamo molto su un turismo sostenibile e di qualità quale strumento di benessere economico e sociale per Gerace e i Geracesi – ha concluso il vice sindaco Lizzi – per questo motivo stiamo lavorando per una programmazione di medio e lungo periodo puntando sulle risorse che ci sono e su quelle che arriveranno a breve per aumentare l’offerta e accrescere la competitività del settore turistico in un quadro di insieme coinvolgendo tutti gli attori del territorio».

L’Amministrazione comunale di Gerace ha in serbo altri appuntamenti nei prossimi mesi in attesa dell’arrivo della nuova stagione estiva con l’appuntamento con la nuova edizione del Borgo Incantato del 26, 27 e 28 luglio con tante altre incredibili sorprese.