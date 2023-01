Lavoro, Romano (Filcams Cgil): “I diritti non vanno in saldo”

Raccogliamo con piacere l’appello del imprenditore reggino, Borrelli che invita ad acquistare nelle attività commerciali territoriali, incentivando il commercio locale.

Lo facciamo con la consapevolezza che dietro il mondo del piccolo negozio di prossimità, ci sono migliaia di lavoratori che di quel lavoro, di quella piccola attività vivono. Ci auguriamo pertanto che i consumatori scelgano il mercato locale, in modo da aiutare maggiormente il lavoro locale ad uscire dallo sfruttamento e dalle condizioni di sotto salario in cui si trovano lavoratrici e lavoratori, spesso costretti a turni massacranti, con rapporti di lavoro irregolari o a nero, soprattutto nel periodo di saldi.

Infatti spesso, ci imbattiamo in situazioni complicate, dove il ricatto occupazionale e la paura della perdita di quel poco lavoro diventa strumento di pressione, verso le necessità familiari e la paura di non farcela ad arrivare a fine mese.

In tanti in questi mesi, compreso il governo hanno attaccato strumentalmente il reddito di cittadinanza, come unico colpevole della difficoltà per le imprese a reperire le maestranze, quando invece lo strumento va rivisto, magari come sostegno ulteriore o come incentivo di accompagnamento ulteriore per un salario dignitoso.

Invece spesso il lavoro non è stato di qualità e spesso il lavoro è stato sfruttamento e non occasione di riscatto sociale, di indipendenza economica e di miglioramento delle condizioni proprie e familiari. Il reddito di cittadinanza ha consentito a chi era più fragile economicamente di poter dire di no.

Vogliamo pertanto ribadire, come Filcams Cgil dell’Area Metropolitana di Reggio Calabria, che i diritti non vanno in saldo e che i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori ad una paga equa, ai riposi, agli straordinari, alla maternità, alla malattia ed alle ferie, sancite nella contrattazione collettiva e nelle leggi del nostro ordinamento si rispettino.

Pertanto è giusto acquistare nei locali del nostro territorio, ma fatelo in quelli in cui vengono rispettati i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori e dove si rispetta la legge e la legalità”. Lo afferma in una nota Valerio Romano, Segretario Generale Filcams Cgil Area Metropolitana di Reggio Calabria.