Altri 90 migranti approdano al porto di Roccella Jonica: c’è anche bimba nata in mare

Circa novanta persone di varia nazionalità mediorientale stanno sbarcando nel porto di Roccella Jonica (RC), dopo il soccorso in mare da parte della Guardia di Finanza. Il gruppo, secondo le prime informazioni, viaggiava a bordo di un grosso natante a motore. Come i migranti giunti all’alba di stamane, saranno temporaneamente alloggiati nella tensostruttura realizzata nei pressi dell’area portuale gestita da Croce Rossa, Protezione civile e Medici senza frontiere, in attesa dei controlli sanitari e delle procedure di identificazione.

Si tratta dell’87mo sbarco di immigrati avvenuto nella Locride dall’inizio del 2022.

Tra i circa 90 migranti soccorsi e sbarcati poco fa a Roccella Jonica, nel Reggino, c’è anche una bambina nata durante la permanenza in mare, e tre bambine in tenera età. Gli immigrati sono di nazionalità iraniana e pakistana. La ripresa degli sbarchi nella Locride, secondo gli investigatori, sarebbe stata facilitata dalle ottime condizioni meteomarine che stanno interessando il quadrante sud del mare Jonio. (AGI)