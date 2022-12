A Reggio Calabria “il tabaccaio ti semplifica la vita”

Nelle rivendite di Reggio Calabria tanti servizi a portata di mano. Vita più facile per i cittadini di Reggio Calabria. Grazie alla Federazione Italiana Tabaccai (FIT), nelle tabaccherie del territorio comunale è ora possibile richiedere: Visure CATASTALI, Visure CAMERALI, Stampare documenti e altri ancora.

“Sono tanti, insomma, i servizi di cui i cittadini potranno godere, senza dover fare file e con grande risparmio di tempo.

Un passo avanti nella semplificazione delle incombenze quotidiane, possibile grazie alla continua iniziativa dei tabaccai del territorio, parte della più grande rete diffusa al servizio dei cittadini.

I tabaccai di Reggio Calabria, guidati a livello provinciale dal Presidente Giuseppe Bagnato, sono sempre al fianco delle esigenze dei clienti, agevolandoli nel disbrigo delle commissioni giornaliere anche grazie ad un servizio tutto compreso: niente file, niente strumenti per operare, niente preoccupazioni.

Un servizio CHIAVI IN MANO.

“La nostra categoria – dice il Presidente Provinciale Giuseppe Bagnato – ha fin subito risposto con entusiasmo a questo nuovo progetto e presto altre rivendite vi aderiranno. Le tabaccherie, infatti, ormai da tempo sono diventate una rete di prossimità fondamentale e svolgono una funzione importante sul territorio, soprattutto nelle piccole realtà locali”.

“Siamo davvero soddisfatti di poter agevolare i cittadini, prestando la nostra attività con orari flessibili ed evitando loro lunghe file di attesa” conclude Giuseppe Bagnato Presidente Provinciale di Reggio Calabria.

Tutto questo è stato possibile attraverso la collaborazione di Novares Spa, società del gruppo FIT, che realizza i progetti al servizio del cittadino.

Le tabaccherie che partono per prime: TABACCHERIA DI: ALAMPI VERONICA VIA AGAMENNONE SPANO’, 39; AMODEO LUCIA VIA DEMETRIO FORTUGNO, 310 (GIA’ VIA CASA SAVOIA) FRAZ. GALLICO; ARAGONA GABRIELLA VIA NAZIONALE, 120 FRAZ. CATONA; ARICHETTA BRUNO VIA CARDINALE GENNARO PORTANOVA, 1; BAGNATO GIUSEPPE VIALE CALABRIA, 265; BARILLA’ GIUSEPPE STRADA STATALE 18 TIRRENA INFERIORE, 415 FRAZ. CATONA; BARILLA’ MARIA RITA VIA NAZIONALE, 135 FRAZ. CATONA; BARILLA’ SARA VIA ARGHILLA’ NORD ,1 FRAZ. CATONA; BARRECA NOEMI SS 106 IONICA-PANTANELLO, 257 FRAZ. PELLARO;

BORZUMATI VINCENZO VIA GIUSEPPE GARIBALDI, 633; BOVA ANNA MARIA CORSO GIUSEPPE GARIBALDI, 272; CALIDONA PIETRO VIA VINCENZO FLORIO, 2 c/o INT. PORTO; CALLUSO MASSIMO VIA LORETO, 9; CANALE KATIA VIA REGGIO CAMPI II TRONCO, 177; CARIDI GIUSEPPE VIA SBARRE CENTRALI, 96; CONTI GIACOMO MARIA CORSO GIUSEPPE GARIBALDI, 497; CRUCITTI ANTONINO CORSO GIUSEPPE GARIBALDI, 185; CRUCITTI FILIPPO VIA ARANGEA, 66; CRUCITTI GIOVANNI VIA VITTORIO VENETO, 12; CUTRUPI MARIA VIA NAZIONALE, 73 LOC. ARCHI; DE CARLO DEBORA CORSO GIUSEPPE GARIBALDI, 83; DE STEFANO DANIELE SALA DI MOSORROFA, 35; DOTTA GIUSEPPE, VIA SPIRITO SANTO, 369; FASCI’ MARIA GIOVANNA VIA RAVAGNESE SUPERIORE, 59; FERRANTE ANNUNZIATA VIA SBARRE SUPERIORI,56 DIR. LA BOCCETTA; FLOTTA GIUSEPPINA GENNY VIA ITRIA, 39; FORO DOMENICO VIA XX SETTEMBRE, 13 FRAZ. CATONA; FOTI FRANCESCA CORSO GIUSEPPE GARIBALDI, 577; IRITI ROBERTO VIA OSANNA, 21; LAURENDI PASQUALE VIA DOMENICO GENOVESE ZERBI, 9; LUVARA’ SANTO VIA PIO XI 80/B; MALARA PAOLO VIA REGGIO MODENA 14;

MASUCCI MASSIMO LOCALITA’ RAVAGNESE INFERIORE SNC c/o STAZ. SERVIZIO AGIP; MEDURI ANDREA VIA STADIO A MONTE 25; MEDURI STEFANIA VIA NAZIONALE 85 FRAZ. PELLARO; MINNITI ALESSIA VIA ANITA GARIBALDI 136 FRAZ. GALLICO; MONTE PASQUALE VIA CANTAFFIO SNC; NERI TERESA VIA CROCE VALANIDI

152; NUCERA GIUSEPPINA VIA MODENA SAN SPERATO 70; NUCERA RAFFAELEVIA PIO XI 125; PALERMO FABIO DOMENICO VIA ASCHENEZ 81; PALMISANO ANNA VIA DEMETRIO COZZUPOLI 33 FRAZ. MOSORROFA;

PAPANDREA GIOVANNI VIA DELLA LIBERTA’, 34; PAVIGLIANITI PAOLO VIA LAGANI 28/A FRAZ. CROCE VALANIDI; PELLICANO’ FRANCESCO VIA GIUSEPPE BATTAGLIA12/A; PELLICANO’ FRANCESCO ROBERTO VIA SBARRE CENTRALI 242/244; PELLICANO’ GUIDO VIA GIUSEPPE DE NAVA 29; PRIMERANO SERGIO VIA SBARRE CENTRALI 38; PLUTINO FRANCESCA VIALE EUROPA 81/C; POLIMENI ANTONINO VIA CASA SAVOIA 215; RIGGIO ANGELA SS JONICA KM. 14 513 SNC FRAZ. BOCALE II; SARACENO FORTUNATO VIA NAZIONALE

83 FRAZ. GALLICO; SARNE’ GIORGIO VIA VENTUNO AGOSTO 117 ISOLATO 368; SCAPPATURA NATALE VIA VALLONE PETRARA 29/31/33; SCORDO CATERINA VIA MICHELE BARILLARO 24/A; SCUNCIA ANTONINO VIA PROVINCIALE 51 FRAZ. CATAFORIO; SENATORE IVAN VIA REGGIO CAMPI I TRONCO 38; SURACE DAVIDE VIA GIROLAMO ARCOVITO 2; TRIPODI VITTORIA VIA ANTONIO CIMINO 12/14; VENIA LIDIA VIA NICOLA FURNARI

20; VENTURA PIETRO STRADA STATALE 106 IONICA II TRATTO FRAZ. PELLARO; VIOLANTE PIETRO GENNARO

VIA NAZIONALE 156 FRAZ. CATONA; VOTANO FRANCESCO VIA ITALIA 88 FRAZ. SANTA CATERINA; ZEMA MARIA TERESA VIA MODENA 16.

Presto altri servizi per agevolare la vita dei cittadini, presso le Tabaccherie aderenti a FIT.