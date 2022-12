Giannina Rossi: “Ricorso del Prefetto contro il sindaco di Platì”

Riceviamo e pubblichiamo:

“Spett. Redazione,

vi informo che il Prefetto di Reggio Calabria Dr. Massimo Mariani, in data 13 ottobre 2022, ha depositato ricorso ai sensi dell’articolo 70 del Testo Unico Enti Locali (azione popolare) davanti al Tribunale di Locri affinché venga dichiarata la decadenza del sindaco di Platì Dr. Rosario Sergi, già dichiarato incandidabile dalla Cassazione con ordinanza n. 23445/2022.

Il ricorso porta il numero di RG 1267/2022 ed è stato assegnato al Giudice relatore Dott.ssa Laura Palermo che ha fissato l’udienza di discussione per il giorno 7 febbraio 2023.

Purtroppo giova precisare che, anche in caso di accoglimento del ricorso, il Dr. Rosario Sergi potrà continuare a svolgere le sue funzioni di sindaco in quanto la decadenza scatterà solo con il passaggio in giudicato della sentenza. Pertanto, a causa dei tempi biblici della giustizia italiana, il Dr. Sergi potrà tranquillamente continuare a fare il sindaco fino alla scadenza del mandato perché diamo per scontato che il Dr. Sergi, in caso di accoglimento dell’azione popolare, ricorrerà prima in appello e poi in Cassazione.

L’unica cosa che speriamo è che il Tribunale pronunci la doverosa condanna alle spese legali unicamente nei confronti del sindaco Dr. Rosario Sergi e non anche nei confronti del Comune di Platì (anch’esso citato in giudizio). In caso di condanna alle spese anche nei confronti del Comune di Platì, la Corte dei Conti dovrà immediatamente presentare il conto a TUTTI i consiglieri comunali che, in palese violazione di legge, hanno avallato questa pagliacciata perché non è giusto che le spese legali gravino sui cittadini platiesi che non hanno nessuna colpa”.

Rossi Giannina