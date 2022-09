Scuole, il Liceo Scientifico “Alessandro Volta” comunica il piano trasporti e viabilità

La riapertura è alle porte e le scuole sono alle prese con le misure e le disposizioni organizzative necessarie per un inizio d’anno sereno.

Il Liceo Scientifico Alessandro Volta rende noti agli studenti e alla cittadinanza gli orari del servizio trasporti che saranno garantiti dalle ditte Tripodi, Federico, Costa Viola e Atam per l’anno scolastico 2022/2023.

Questi accordi sono frutto della Conferenza dei servizi tenutasi il 7 settembre presso la Presidenza del Liceo, con le ditte dei trasporti che si occupano dei viaggi da e per il Liceo Volta.

Siamo consapevoli che è necessario un profondo cambiamento per realizzare la transizione verde ed ecologica del nostro Paese, invitiamo pertanto tutta la comunità scolastica ad adottare comportamenti responsabili e utili al benessere collettivo, utilizzando i servizi che sono stati sensibilmente migliorati.

Per rendere più agevole la viabilità e per permettere, a tutti coloro che lo volessero, di utilizzare i mezzi pubblici, rendendo quindi il traffico meno caotico, è stata inoltre individuata un ‘apposita zona parcheggio per i pullman, di fronte all’ingresso del Liceo, così da rendere più sicure le operazioni di carico e scarico degli studenti.

Di seguito i link con tutti gli orari di partenza e di arrivo.

ORARI PULLMAN PROVENIENTI DALLA ZONA NORD

https://drive.google.com/file/d/1DbgZZajIFv38rL9movbXsgz8SQub5szJ/view?usp=sharing

ORARI PULLMAN PROVENIENTI DALLA ZONA SUD

https://drive.google.com/file/d/1sMFlChCvk6hRAhGQhHBSfrd3IbmYpcMj/view?usp=sharing