Riprenderanno il 27 e 29 settembre le lezioni di balli caraibici della scuola reggina “Salsa Revolution”

“Le coordinatrici di Staff Vittoria Versaci e Giusy Corrado informano gli appassionati, – si legge in una nota – e non solo, che il 27 ed il 29 settembre pv riprenderanno le lezioni di balli caraibici della scuola di ballo Salsa Revolution, lezioni seguite direttamente, dal rinomato maestro Davide Strati, che da diversi anni anima le serate reggine. Per chi fosse interessato può contattare lo staff organizzativo. La disponibilità come l’accoglienza le nostre prime regole di lavoro, perché insieme si possono raggiungere risultati straordinari”.