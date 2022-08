Reggio, arresto di 38enne per maltrattamenti in famiglia

Nei giorni scorsi, gli Agenti delle Volanti di Reggio Calabria hanno arrestato un 38enne georgiano, sorpreso in flagranza del reato di maltrattamenti ai danni della compagna, in presenza del figlio minore.

Ricevuta la richiesta di aiuto al numero d’emergenza 113, gli operatori della Polizia di Stato hanno tempestivamente raggiunto la donna nella propria abitazione, ove ancora si trovava l’aggressore, constatando i segni evidenti delle percosse poco prima subite.

La stessa, già vittima di analoghi episodi violenti da parte dell’uomo, veniva assistita da personale medico per le tumefazioni riportate in varie parti del corpo ed, unitamente al figlio, veniva messa in sicurezza.

Alla luce di quanto emerso, anche grazie alle dichiarazioni di alcuni testimoni, il 38enne, tra l’altro gravato da decreto di espulsione, è stato arrestato e, come disposto dall’Autorità Giudiziaria, ristretto presso la casa circondariale di Arghillà.