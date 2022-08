Reggio Calabria: solidarietà al rettore Zimbalatti anche da parte dell’Ordine dei Commercialisti

“L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Reggio Calabria, esprime piena solidarietà per lo spregevole atto intimidatorio commesso nei confronti del neo designato Magnifico Rettore dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, prof. Giuseppe Zimbalatti. La città non lo merita e episodi di tale natura non dovrebbero mai accadere – ha osservato il Presidente Poeta – ma tale gesto assume maggiore gravità proprio perché compiuto nei confronti del massimo esponente di un Ente così importante, non solo veicolo di cultura e luogo di istruzione accademica ma anche di formazione delle coscienze, di legalità e convivenza civile, da dove i giovani studenti di oggi diventeranno i professionisti di domani. Pertanto, nessuna tolleranza verso chi propugna odio e violenza, sempre fiduciosi nella giustizia.” Si legge in una nota stampa da parte dell’Ordine dei Commercialisti di Reggio Calabria.

