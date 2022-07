Incidente a Lazzaro (RC): una Toyota tampona auto in sosta provocandone il cappottamento

Un incidente si è verificato in queste ore a Lazzaro, nel Comune di Motta San Giovanni (RC), nei pressi dell’officina Smart. Coinvolte nel sinistro due auto. Una Toyota, con a bordo due persone, ha tamponato la seconda auto, in sosta, di proprietà dell’officina, scaraventandola in avanti e provocandone il cappottamento. Sul posto i Vigili del Fuoco.