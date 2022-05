Reggio, Oronzio (FdI): “Ritardo su schema di rendiconto di gestione, ennesima manifestazione di incapacità dell’amministrazione comunale”

“Lo scorso 30 aprile il comune di Reggio Calabria avrebbe dovuto presentare uno dei documenti più importanti per la vita di un ente locale: lo schema di rendiconto di gestione. Non sorprende, anzi amaramente non stupisce, che il comune non abbia ottemperato a tale scadenza e oggi si ritrovi a dovere affannosamente correre ai ripari”. Lo afferma Pasquale Oronzio, vice commissario di FDI Reggio Calabria, che aggiunge: “Siamo di fronte all’ennesima manifestazione dell’incapacità di chi governa la nostra città. Una classe dirigente senza visione politica, senza amore verso il bene comune, troppo ripiegata su se stessa. Impegnata più a risolvere problematiche interne per tenere in piedi la baracca piuttosto che ridare dignità a un intero territorio. Il tutto assume dei connotati ancora più vergognosi alla luce delle dichiarazioni dell’Assessore al bilancio Calabrò che imputa tale ritardo al covid e alla carenza del personale. Scuse che nascondono dietro il dito il mondo della totale inettitudine di chi ci rappresenta. La città è allo stremo, periferie abbandonate, alle porte della stagione estiva senza nessun tipo di programma o visione che possa consentire alla nostra città di sfruttare ciò che la natura ci ha gratuitamente donato come da altre parti, neanche molto lontano (vedi roccella ionica), accade. La sensazione è che ci si trovi ormai in una situazione incancrenita, di una partita a scacchi in cui le due squadre ad affrontarsi, amministrazione assente da un lato e cittadini delusi dall’altro, rischia di avere un’unica grande sconfitta: la città”.