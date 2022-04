Vittorio Porcino nella Direzione Regionale di Italia Del Meridione e responsabile Dipartimento Attività Produttive e Sviluppo Economico

Il Movimento di Italia del Meridione cresce e si rafforza sempre di più nella Provincia di Reggio Calabria. Dopo la recente nomina dell’avv. Giancarlo Liberati come Segretario provinciale, che ha peraltro riscosso una vasta eco negli ambienti politici e professionali reggini, il Movimento, su impulso della Vice Segretaria Regionale Rita De Lorenzo, in sinergia con il Segretario Regionale Emilio De Bartolo, continua nella sua opera di radicamento sul territorio, raccogliendo sempre nuove e crescenti adesioni. In questa ottica si è deciso di indicare, in rappresentanza di tutto il Movimento della Provincia di Reggio Calabria e in sintonia con tutte le articolazioni locali e regionali di Idm, VITTORIO PORCINO nella Direzione Regionale del Movimento. Vittorio Porcino è noto negli ambienti reggini per le sue apprezzate qualità di funzionario presso un importante Istituto di Credito e per la propria attività di consulenza per noti imprenditori della città. È anche socio fondatore della associazione “KABUKI IN THE WORLD”. La nomina di Vittorio Porcino nell’organismo di direzione regionale del Movimento, in qualità di responsabile del Dipartimento attività produttive e sviluppo economico rappresenta un altro importante e significativo tassello nella crescita di Idm ed è la testimonianza che il Movimento è capace di catalizzare interesse e attenzione presso vasti settore della opinione pubblica reggina.

“Siamo contenti e orgogliosi che una figura di spessore come Vittorio Porcino abbia scelto di abbracciare il progetto di Italia del Meridione” ha dichiarato la Vice Segretaria Regionale di Idm Rita De Lorenzo, ” Dopo la recente nomina dell’avv. Giancarlo Liberati quale Segretario provinciale di Reggio, con l’ingresso di Vittorio Porcino, che andrà a ricoprire un ruolo nella direzione regionale Idm, il Movimento qualifica e accresce sempre di più il proprio peso sulla scena politica non solo reggina ma anche regionale ed è certamente il preludio ad altre nuove adesioni che a breve formalizzeremo” , ha concluso Rita De Lorenzo.”

“Oggi IDM è una delle poche forze politiche che continua a dare il suo contributo di idee, di suggerimenti e di proposte, richiamando l’attenzione delle Istituzioni sui problemi reali dei nostri territori e in particolare del Mezzogiorno” ha dichiarato il fondatore di Idm Orlandino Greco. “Ed è per questo” ,continua Greco, “che il Movimento è sempre piu attrattivo nei confronti di vasti settori della pubblica opinione. In questa ottica salutiamo con grande soddisfazione la adesione al nostro progetto politico di un professionista di spessore come Vittorio Porcino, che è la testimonianza della crescita esponenziale del Movimento in tutta la Regione e che siamo certi saprà offrire un apporto di qualità e di idee”