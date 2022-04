Il “no” del Consiglio Metropolitano all’Ato unico regionale: “Regione consegni funzioni a Metrocity e blocchi raddoppio termovalorizzatore e rigassificatore di Gioia Tauro”

«La Giunta e il Consiglio Regionale della Calabria recedano dalla intenzione di raddoppiare il Termovalorizzatore e dalla realizzazione del rigassificatore a Gioia Tauro. Sia dato mandato, alla struttura amministrativa della Città Metropolitana, di verificare se ricorrano gli estremi per impugnare la Legge regionale n°49/2022 e di adottare ogni azione utile a chiedere alla Regione la promulgazione di una legge organica sull’attribuzione, alla Città Metropolitana di Reggio Calabria, delle funzioni e relative risorse in materia di Programmazione e Gestione del Trasporto Pubblico Locale, Programmazione e Gestione del Ciclo integrato dei Rifiuti, Agricoltura e Turismo». L’aula “Leonida Repaci” di Palazzo Alvaro boccia le linee guida per l’adozione del Piano dei rifiuti approvato dal Consiglio regionale, rivendica la titolarità delle funzioni in materia ed invita il sindaco facente funzioni, Carmelo Versace, a porre in essere, in tal senso, «ogni azione utile, anche mediante iniziative pubbliche di dibattito e protesta civile e pacifica».

Sono due le mozioni, presentate nell’odierna seduta di Consiglio Metropolitano dai consiglieri Salvatore Fuda e Giuseppe Giordano, che arrivano in coincidenza con la Giornata Mondiale della Terra e dividono, di fatto, l’opposizione. Il tutto in un contesto in cui, è stato più volte ribadito, «i programmi della Regione lasciano basiti non solo nel merito, ma anche per la totale assenza di condivisione con i territori interessati da scelte anacronistiche e scellerate».

La recente approvazione delle linee guida per l’adozione del Piano regionale dei rifiuti nelle quali, appunto, si prospetta il “raddoppio” del termovalorizzatore di Gioia Tauro e le dichiarazioni del Presidente della Giunta Regionale, Roberto Occhiuto, in relazione alla realizzazione di un rigassificatore nell’area ex Corap di San Ferdinando, «hanno allarmato amministratori della Piana di Gioia Tauro e della Città Metropolitana in generale».

«In questi anni – spiega Salvatore Fuda – la Città Metropolitana ha inteso approcciare l’emergenza ambientale in maniera non dogmatica e aprioristica, lavorando non solo alla individuazione di siti per la realizzazione di nuovi impianti moderni per il trattamento e smaltimento dei rifiuti per raggiungere veramente la transizione ecologica richiesta dall’Unione Europea e dall’Umanità, ma anche pretendendo che gli impianti già esistenti e realizzati dalla Regione Calabria venissero gestiti in maniera adeguata garantendo gli standard ambientali e di sicurezza e adottando gli atti necessari per la loro ristrutturazione secondo le più moderne tecniche e innovazioni». Inoltre, gli impianti che saranno realizzati e quelli la cui realizzazione è stata proposta «comporteranno la produzione pulita e pacifica di energia elettrica e biogas, così da massimizzare i vantaggi per la collettività e ridurre l’impatto sull’ambiente».

«La Piana di Gioia Tauro e la Città Metropolitana di Reggio Calabria – sottolinea il consigliere delegato all’Ambiente – hanno già pagato a caro prezzo la realizzazione di impianti industriali inutili e obsoleti che storicamente hanno solo prodotto il miraggio di uno sviluppo industriale ed economico che il territorio non ha neanche lontanamente conosciuto». Nel mentre l’opposizione, sul punto, si divide con il consigliere