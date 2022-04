Reggio, sanzioni al locale di Arghillà che ha ospitato il concerto di Gué Pequeno: evento organizzato senza autorizzazioni

Nell’ambito dei servizi finalizzati alla prevenzione del fenomeno della somministrazione di bevande alcoliche a minori, personale della Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Reggio Calabria ha effettuato un controllo presso un noto locale reggino, sito nel quartiere di Arghillà.

Nel corso del sopralluogo, il personale della Polizia di Stato ha constatato la presenza di una struttura all’interno della quale era stata predisposta un’ampia piattaforma adibita a pista da ballo, con impianto audio e luci in piena funzione, affollata da un migliaio di persone circa (per lo più ragazzi) che ballavano assistendo allo spettacolo di un noto cantante italiano (Gué Pequeno, ndr).

Dagli accertamenti esperiti, anche per il tramite degli uffici comunali competenti, è stato riscontrato come l’evento organizzato fosse sprovvisto delle previste autorizzazioni e la struttura allestita del tutto priva delle minime prescrizioni in materia di sicurezza, anche afferenti la normativa antincendio.

Ad esito dell’attività svolta, il titolare del locale è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per i reati di apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo/trattenimento e per l’assenza di certificato di prevenzione incendi, e sono state altresì elevate sanzioni amministrative per un importo totale di circa 8000 euro per diverse violazioni, tra cui l’attività di somministrazione alimenti e bevande senza autorizzazione e la violazione delle vigenti normative anti-covid.