Sorpresi a rubare da un cantiere edile sequestrato: tre arresti a Isola Capo Rizzuto

I carabinieri della tenenza di Isola Capo Rizzuto hanno arrestato tre persone sorprese mentre tentavano di sottrarre materiale edile da un cantiere sottoposto a sequestro. L’intervento e’ scattato all’interno della villa comunale “Villa Ilice”, dove era stata segnalata la presenza di individui sospetti.

Giunti sul posto, i militari hanno individuato i tre intenti a caricare diversi materiali su un furgone parcheggiato lungo la pubblica via e nella loro disponibilita’. Dagli accertamenti immediatamente eseguiti e’ emerso che avevano gia’ asportato nove pannelli in legno, precedentemente fissati a strutture cementizie e divelti con forza, nonche’ nove puntelli telescopici in acciaio utilizzati per il sostegno nelle attivita’ di cantiere.

L’intero materiale e’ stato recuperato dai carabinieri e ricollocato all’interno dell’area della villa comunale, ancora sottoposta a vincolo. I tre arrestati sono stati posti agli arresti domiciliari, a disposizione dell’autorita’ giudiziaria che nelle prossime ore valutera’ i provvedimenti da adottare nei loro confronti.