Giornata Mondiale del Rene: il Direttore della Nefrologia dell’ASP di Crotone ringrazia UNARMA

“In occasione della Giornata Mondiale del Rene abbiamo ritenuto doveroso sostenere e diffondere una importante iniziativa di prevenzione promossa dalla struttura di Nefrologia dell’ASP di Crotone, diretta dal Prof. Dott. Giuseppe Coppolino, professionista di altissimo profilo umano e scientifico la cui carriera è stata sempre contraddistinta da stima e apprezzamento per le competenze professionali e per l’impegno nel campo della prevenzione, della diagnosi e della cura delle patologie renali”, dichiara Amilcare Scerra, Vice Segretario Generale Provinciale di Crotone del sindacato dei Carabinieri UNARMA.

“Desideriamo rivolgere al Professor Coppolino e a tutto il suo qualificato staff un sincero apprezzamento per la professionalità, la dedizione e la sensibilità dimostrate quotidianamente nel loro lavoro, nonché per l’impegno costante nel promuovere iniziative di prevenzione che rappresentano uno strumento fondamentale per la tutela della salute dei cittadini”, continua Scerra.

“Il Professor Coppolino ha inoltre voluto indirizzare alla nostra organizzazione sindacale un formale ringraziamento per l’attività di sensibilizzazione svolta tra i Carabinieri, che ha contribuito a favorire una significativa partecipazione allo screening dedicato alla prevenzione delle patologie renali”, prosegue Scerra.

“Un ringraziamento particolare va inoltre al Comandante Provinciale dei Carabinieri di Crotone, Colonnello Raffaele Giovinazzo, che ha saputo recepire con attenzione l’iniziativa, sensibilizzando a sua volta il personale del Comando Provinciale sull’importanza della prevenzione e favorendo una partecipazione ampia e responsabile dei militari dell’Arma”, aggiunge Scerra.

“La positiva sinergia che si è creata tra il reparto di Nefrologia dell’ASP di Crotone, il Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri e l’organizzazione sindacale UNARMA rappresenta un esempio concreto di collaborazione istituzionale finalizzata alla tutela della salute e alla diffusione della cultura della prevenzione”, conclude Scerra.