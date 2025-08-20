A Cirò torna la rassegna “Note piccanti nel borgo”

Domani, giovedì 21 agosto, Piazza Pugliese si ri-accenderà di gusto e di musica con l’attesissima rassegna NOTE PICCANTI NEL BORGO, promossa dalla Pro Loco Luigi Lilio insieme all’Amministrazione Comunale guidata da Mario Sculco. Nella cornice delle tante iniziative che hanno fatto brillare quest’estate la Città del Vino e del Calendario, sarà una serata che unirà tradizione e spettacolo, tra stand gastronomici, degustazioni al peperoncino e il grande concerto di Carboidrati, tra gli artisti più autentici e vivaci della scena musicale regionale e nazionale.

DALLE ORE 21.30 IN PIAZZA. VIAGGIO TRA RADICI E CONTEMPORANEITÀ

A partire dalle ore 21.30, nella Città che ha dato i natali a quel Luigi Lilio che ha donato al mondo il Calendario, tra i più importanti Marcatori Identitari Distintivi (MID) della Calabria Straordinaria, il cantautore di origini calabresi porterà la sua musica d’autore, capace di intrecciare sound profondi e racconti contemporanei. I suoi brani, intensi e mediterranei, accompagneranno il pubblico in un percorso emotivo che attraversa tempo e spazio.

SCINNA SCINNA: L’INNO DI UNA TERRA CHE VUOLE CAMBIARE NARRAZIONE

Tra i momenti più attesi, l’esecuzione del singolo Scinna Scinna, autentico viaggio esperienziale nel cuore della Calabria: un brano che racconta paesaggi, profumi e suggestioni della nostra regione, suggerendo nel testo anche un cambio di narrazione, accompagnato da un videoclip che tocca luoghi simbolo come la Sila, Le Castella, Scilla, Tropea e naturalmente Cirò. Presentato questa estate, il brano è diventato di fatto già colonna sonora di eventi nazionali ospitati in Calabria come il Merano Wine Festival Calabria – Essenze del Sud dedicato a Luigi Lilio e il Vinitaly and The City al Parco Archeologico di Sibari concluso con il messaggio sui Mid affidato allo spot interpretato dall’attrice Annalisa Insardà e girato a Ferramonti di Tarsia.

DAL TALENT ALLA SCENA NAZIONALE A COLONNA SONORA EVENTI CALABRIA

Carboidrati si è fatto conoscere al grande pubblico con la partecipazione ad Amici di Maria De Filippi e ha consolidato la sua presenza in trasmissioni Rai come Blob, TG1, Calcio Totale ed E Viva il Videobox, con una scrittura poetica, ironica e socialmente attenta. Nel 2023 ha vinto il prestigioso Christian Contest promosso dal Vaticano con il brano Padre e oggi è in tour con oltre 30 date in tutta Italia.

UN PROGRAMMA DI GUSTO E MUSICA CHE È UN INVITO A TORNARE

La serata si aprirà alle 20.30 con gli stand gastronomici dedicati alle eccellenze locali, dove il peperoncino sarà protagonista assoluto, tra degustazioni e sapori identitari. NOTE PICCANTI NEL BORGO rappresenta, di fatto, un’occasione unica per vivere Cirò nel suo volto più autentico, tra comunità, cultura e spettacolo. È un invito rivolto a cittadini e visitatori per condividere insieme una serata che, come il peperoncino, saprà lasciare il segno.