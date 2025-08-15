Maria Spezzano vince la tappa di Miss Mondo Calabria a Cirò

Si è svolta ieri sera la selezione ufficiale di Miss Mondo Calabria, il concorso di bellezza e talento più antico e prestigioso al mondo dove ha fatto tappa nella città di Ciro’ (KR).

A rappresentarlo in esclusiva regionale la nota agenzia Andrea Cogliandro Eventi che sarà protagonista di una ricca stagione di impegni che si concluderà con la finale regionale di maggio 2026.

È stata la concorrente numero 6, Maria Spezzano, 17 anni di Acri (CS) e studentessa del liceo scientifico a guadagnare il primo posto e aggiudicarsi così la fascia di finalista Regionale di Miss Mondo Calabria 2026.

Emozionatissima, intervistata dai subito dopo la vittoria commenta: “Entrare nella famiglia di Miss Mondo è stata un’esperienza che mi ha arricchita profondamente. Ho trovato un’ambiente di sostegno, rispetto e professionalità, in cui mi sono sentita accolta. Ho avuto la possibilità di stringere nuove amicizie e, infatti, Miss Mondo per me, nonostante sia un concorso di bellezza, è anche uno strumento per farti crescere. Ringrazio di cuore la giuria per avermi dato questo titolo, tutto lo staff e tutte le persone che mi sostengono ogni giorno. Sono profondamente emozionata e onorata per questa vittoria, ho capito che la bellezza non è soltanto quella esteriore, ma anche la capacità interiore di non arrendersi mai. Rappresenterò con grande responsabilità il titolo ricevuto” – conclude la cosentina.

Durante la gara le ragazze hanno sfilato in abiti casual, eleganti ed abiti da cerimonia, intervallate da esibizioni di ballo, canto e cabaret, con la presenza del Sindaco di Cirò Mario Sculco e dell’assessore allo spettacolo Salvatore Giardino.

“Ancora oggi una bellissima serata di alta moda nel cosentino con tanta bellezza in passerella, un grande pubblico e tante ragazze provenienti da tutta la regione, conclusa con un grande evento– commenta il patron Regionale di Miss Mondo Calabria Andrea Cogliandro, faccio i complimenti alla vincitrice e non solo, a tutte le ragazze che ogni giorno si uniscono a Miss Mondo e soprattutto a chi dietro le quinte ha lavorato per rendere unica una serata così importante per questo prestigiosissimo concorso di bellezza”.