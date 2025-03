Per la decima edizione del Carnival Race, il porto di Crotone ha accolto oltre 1000 visitatori, giunti da tutta Italia, in una cornice di alto pregio, riqualificata grazie ai lavori finanziati dall’Autorità di Sistema portuale dei mari Tirreno meridionale e Ionio, la cui cerimonia di inaugurazione è fissata per il prossimo 11 aprile.

Organizzata dal Club Velico di Crotone, la competizione è stata animata da un’atmosfera di grande festa cittadina, che ha visto concorre 284 giovanissimi velisti che, spinti dal vento, hanno solcato le acque di fronte il porto cittadino, mentre, da terra, centinaia e centinaia di mascherine hanno atteso il loro rientro per festeggiare tutti insieme.

Alla presenza del presidente Andrea Agostinelli, è stata, anche, l’occasione per illustrare la conclusione dei lavori di un progetto di sviluppo integrato caratterizzato da una serie di interventi, mirati alla riqualificazione urbana e alla pedonalizzazione di aree portuali, con l’obiettivo di sviluppare ulteriormente le attività crocieristiche, il turismo nautico e le iniziative sportive.