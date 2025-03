Operazione di controllo della polizia a Petilia Policastro e Mesoraca (KR): al vaglio la posizione di alcuni stranieri

Un’operazione di controllo è stata effettuata, nell’ambito di servizi disposti dal questore di Crotone Renato Panvino, a Petilia Policastro e Mesoraca, impegnando numerosi equipaggi del Reparto prevenzione Crimine, personale della Polizia amministrativa, dell’Ufficio stranieri, della Squadra mobile, dell’Anticrimine, della Digos e della Polizia stradale. Il servizio è stato finalizzato alla prevenzione e repressione di reati ed in particolare lo spaccio degli stupefacenti, nonché il controllo di pregiudicati agli arresti domiciliari e sorvegliati speciali.

Nel corso dei controlli, tra l’altro, personale dell’Ufficio stranieri e della Digos ha identificato 11 soggetti extracomunitari controllando la reale corrispondenza tra la dichiarazione di ospitalità e la residenza alloggiativa degli stessi. Sono al vaglio, invece, tre dei domicili sottoposti a verifica, che non risultano conformi alle dichiarazioni e, pertanto, sono in corso valutazioni sulla posizione degli extracomunitari alloggiati per la revoca del titolo di soggiorno.

I controlli rientrano in una più ampia strategia posta dalla Questura di Crotone, finalizzata a verificare la regolare permanenza sul territorio dei cittadini stranieri ed anche l’esatto rispetto delle regole in materia di attività lavorative.