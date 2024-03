Crotone, via libera della Commissione toponomastica all’intitolazione delle aule scolastiche dell’IC “Vittorio Alfieri ai martiri della legalità

“Dopo un lungo percorso, la commissione toponomastica del Comune di Crotone finalmente approva l’elenco delle vittime dell’antimafia presente nel progetto “I colori della legalità”, come comunica in una nota l’assessore Giovanni Greco. Un passo avanti importante per l’intitolazione delle 61 aule dell’IC “Vittorio Alfieri” di Crotone ai martiri della legalità.

Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani esprime la propria soddisfazione per quanto deliberato ed auspica che al più presto si possa giungere all’apposizione delle targhe su ogni aula scolastica, così come previsto dal progetto. L’istituto comprensivo IC “Vittorio Alfieri” potrà diventare così la prima scuola italiana caratterizzata da ambienti scolastici dedicati alle vittime della criminalità organizzata, costituendo così un simbolo nazionale della legalità e un “museo” per trasmettere alle future generazioni il ricordo di chi con sacrificio ha cercato di contrastare qualsiasi forma di illegalità e di chi è caduto, senza colpa, come tanti bambini.

Un grazie a tutti coloro che hanno voluto con caparbietà e dedizione contribuire a un atto così importante per i nostri giovani”.

E’ quanto si legge in una nota di Romano Pesavento, presidente CNDDU.