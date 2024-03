Crotone: strade cittadine intitolate a giornalisti uccisi dalla criminalità, ai martiri della legalità, al partigiano Giulio Nicoletta, alla medaglia d’oro al valor civile Francesco Paglia

La Commissione Toponomastica presieduta dall’Assessore Giovanni Greco ha deliberato, nella seduta di ieri sera, una serie di intitolazioni di strade ed edifici pubblici cittadini.

Nel quartiere di Poggioverde una intera zona sarà dedicata a giornalisti uccisi dalla criminalità, a professionisti che hanno pagato con la vita la loro scelta professionale nel nome della verità.

Cosimo Cristina, Mauro De Mauro, Giovanni Spampinato, Mario Francese, Giuseppe Fava , Giancarlo Siani, Mauro Rostagno, Giuseppe Alfano.

La Commissione ha aderito alla proposta di intitolazione formulata da Virgilio Squillace, storica firma del giornalismo crotonese ed oggi componente del comitato esecutivo Ungp, l’Unione nazionale dei giornalisti pensionati.

Le aule dell’Istituto Vittorio Alfieri saranno intitolate ai “Martiri della legalità” così come previsto dal progetto “I colori della legalità”.

Altre vie cittadine saranno intitolate al partigiano Giulio Nicoletta e alla medaglia d’oro al valor civile battutosi per l’italianità di Trieste, Francesco Paglia.

La Giunta Comunale dovrà deliberare al riguardo e successivamente il provvedimento sarà inviato alla Prefettura per completare la procedura.

“Ringrazio i componenti della Commissione per il lavoro svolto. L’amministrazione ha prima istituito la Commissione Toponomastica e poi, a seguito della defezione di alcuni componenti e delle modifiche regolamentari intervenute, l’ha ricostituita. Questo ha consentito, rispetto al passato, di definire l’iter procedurale necessario anche e soprattutto per il rispetto dovuto alla memoria di coloro ai quali vengono intitolate strade cittadine. Questa procedura ha già consentito di intitolare, secondo la normativa vigente, strade della città a personalità legate alla memoria collettiva” dichiara l’assessore Greco.