Alecci: “Congratulazione a Devona, eletto consigliere provinciale di Crotone”

“Intendo fare i miei più sentiti complimenti e augurare buon lavoro ad Andrea Devona, eletto consigliere provinciale a Crotone nella lista del Partito Democratico. Un risultato reso ancor più significativo dal fatto che questa lista poteva contare solo su un voto all’interno del Comune capoluogo, ma che ha saputo raccogliere il consenso di circa il 20% tra i rappresentanti dei comuni medio-piccoli, fornendo un risultato incoraggiante per il futuro politico del partito in questa provincia. Andrea merita certamente questi risultati, perché è una persona piena di entusiasmo che ama fare politica vicino alla gente, con una visione moderna e innovativa. Una figura riformista e progressista sempre al servizio delle persone, grazie anche alle sue “battaglie” in Consiglio Comunale, mai personali o strumentali, ma sempre in difesa dei suoi concittadini e della sua Città, con uno sguardo propositivo per la Crotone che verrà.

Una Crotone e una provincia che stanno vivendo un momento storico molto difficile, dal punto di vista delle infrastrutture carenti, dei servizi alla persona, ma soprattutto riguardo l’economia e il lavoro. Una situazione gravissima in cui il Partito Democratico deve fare la sua parte attraverso un dialogo continuo con i cittadini proponendo idee e soluzioni. Un lavoro che Andrea Devona e il Segretario Provinciale Leo Barberio e la Segretaria Cittadina Annagiulia Caiazza stanno portando avanti in maniera egregia e che lascia ben sperare per il futuro. Un ringraziamento, infine, intendo rivolgerlo a tutti i candidati della lista del PD a queste elezioni provinciali, sia quelli che hanno “gareggiato” per le prime posizioni, ma anche e soprattutto a chi ha offerto la propria candidatura con spirito di sacrificio, dando priorità all’appartenenza politica rispetto ai personalismi. Questo è lo spirito da cui dobbiamo ripartire in vista delle prossime sfide elettorali”. Lo afferma in una nota il consigliere regionale Ernesto Alecci.