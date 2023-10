Crotone presente a Salerno al Festival Diffuso della Rigenerazione Urbana

A Salerno, nel corso del Festival Diffuso della Rigenerazione Urbana, l’assessore al PNRR e Programmi Complessi Luca Bossi ha avuto modo di presentare ad una platea nazionale le progettualità dell’ente.

Un lavoro, messo in campo dall’Amministrazione Voce, che si fa apprezzare anche fuori dai confini cittadini. Progetti che erano stati selezionati per la tappa itinerante di questa particolare iniziativa che vedrà la sua fase finale a Roma.

L’assessore Bossi ha presentato in particolare l’intervento integrato di rigenerazione dell’intera area di Tufolo/300 alloggi dove si sta realizzando una vera e propria Città dello sport e la riqualificazione della storica e identitaria Piscina Coni. L’assessore, nel presentare i progetti, alcuni dei quali sono già in avanzato stato di realizzazione, ha anche illustrato quali sono state le misure intercettate attraverso fonti di finanziamento comunitari e nazionali, tra cui il PNRR su cui la città di Crotone è attiva su molteplici misure.

Opere per oltre 15 milioni di euro che consentiranno di praticare quindici discipline sportive, che svolgeranno una funzione trasversale, di inclusione sociale. Strutture che daranno la possibilità a migliaia di atleti di cimentarsi nelle proprie discipline in impianti rinnovati.

“Ho registrato il positivo consenso per i nostri interventi anche da parte degli altri comuni. Parlare di futuro concreto per aree abbandonate della nostra città in cui il sentimento della rassegnazione era dominante è sempre motivo di orgoglio per tutta una comunità. E ora auspichiamo che la città di Crotone possa essere ammessa alla fase finale del Festival che si terrà a Roma del 13-16 dicembre” dichiara l’assessore Bossi