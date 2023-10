Crotone, al via i laboratori dedicati ai cittadini over 65

Dal 18 ottobre partono a Crotone i laboratori dedicati ai cittadini over 65 autosufficienti che hanno voglia di mettersi in gioco e partecipare a un nuovo processo di inclusione sociale.

Il progetto è stato pensato proprio per coloro che, benché usciti dal cosiddetto ciclo produttivo, hanno esperienze, saperi e energie da offrire alla comunità e alle giovani generazioni in particolare.

Gli incontri e le attività si svilupperanno in ogni comune dell’ambito sociale e quindi anche a Belvedere Spinello, Cutro, Isola di Capo Rizzuto, Rocca di Neto, San Mauro Marchesato e Scandale.

Il Comune di Crotone, capofila del distretto ha dato così seguito all’indirizzo della conferenza dei sindaci che ha voluto realizzare un progetto in tema di invecchiamento attivo che sarà gestito da Upmed-Università popolare mediterranea di Crotone in partnership con Arci Il Barrio e associazione Maslow.

“L’Ambito territoriale continua nel percorso intrapreso con ottimi risultati ovvero quello di lavorare tutti insieme con interventi programmati che abbiano sempre come fine ultimo quello di una piena integrazione dei soggetti coinvolti. Di grande aiuto per il raggiungimento di questi obiettivi è senz’altro l’esperienza e la grande capacità del terzo settore di innovarsi e integrare con fiducia le proprie azioni alle esigenze e alle dinamiche dei comuni che formano il distretto socio assistenziale di Crotone. Ancora tante altre bellissime sfide ci aspettano e altri risultati importanti stanno per conseguirsi. Vogliamo dare alle nostre comunità servizi sociali sempre più rispondenti ai bisogni.” dichiara l’assessore alle Politiche Sociali Filly Pollinzi.

I laboratori si terranno presso la sede della UPMED, in via Spiaggia delle Forche n. 2 alla quale ci si può rivolgere per ulteriori informazioni.