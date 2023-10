E’ decollato il primo volo Crotone-Roma. L’assessore Bossi: “Nuova stagione per il territorio”

“Con la partenza del primo volo per Roma dall’aeroporto Pitagora si apre una nuova stagione per il nostro territorio in tema in interconnessione e di mobilità.

Lo diciamo senza ombra di retorica: questo è un giorno importante per Crotone, la sua provincia e per l’intera fascia ionica.

Essere collegati con Roma significa essere collegati con il mondo intero.

Roma è un collegamento strategico per la nostra città, che permetterà di raggiungere destinazioni che prima rappresentavano una chimera per i crotonesi.

Ma allo stesso tempo consentirà a chi vuole visitare la nostra Crotone di raggiungerla con facilità e comodità.

Ci siamo pienamente impegnati, mantenendo ferma la nostra posizione in sede di Conferenza dei Servizi propedeutica al bando che ha assegnato alla compagnia la nuova tratta, affinché Roma fosse la destinazione prescelta.

La proposta, accolta dagli altri enti, era finalizzata a concentrare tutti gli sforzi su questa tratta fondamentale per la città di Crotone, con tariffe agevolate per i residenti, e tale da garantire una continuità operativa dello scalo.

Ed oggi questo volo è divenuto realtà”.

Lo afferma Luca Bossi assessore al PNRR, Trasporti e Programmi Complessi del Comune di Crotone.