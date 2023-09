Barca si ribalta a Crotone, salvi 4 diportisti finiti in mare

Un incidente nautico, per fortuna senza gravi conseguenze, e’ avvenuto stamane nelle acque antistanti localita’ Gabella del Comune di Crotone. Un’unita’ da diporto a motore di 5 metri su cui si trovavano quattro diportisti (due uomini e due donne tutti della citta’ calabrese), in navigazione a mezzo miglio dalla costa, verso le ore 11:40 circa, si e’ ribaltata per cause ancora in corso di accertamento. I 4 diportisti sono caduti in mare.Ricevuta la segnalazione, e’ stato disposto l’invio immediato del mezzo veloce della Guardia Costiera GC B145, dislocato nel porto di Crotone, nonche’ di una motovedetta che hanno intercettato i quattro diportisti in acqua in prossimita’ dell’unita’ da diporto capovolta dopo appena 10 minuti dalla segnalazione.I 4 naufraghi sono stati recuperati dal personale militare del gommone GC B145 per poi essere trasbordati sulla motovedetta CP 321, dove venivano ristorati in attesa dell’arrivo in porto a Crotone.Giunti in banchina alle ore 12:30, i 4 naufraghi sono stati affidati alle cure del 118, nel frattempo allertato dalla Sala Operativa della Capitaneria di Porto, scossi per la disavventura ma in discrete condizioni di salute.