Crotone: convocato Consiglio Comunale per il 18 settembre

Ai sensi dell’Art. 30 del vigente Statuto Comunale e dell’Art. 46 del vigente Regolamento sul Funzionamento del Consiglio Comunale del Comune di Crotone, è convocato a seguito della Conferenza dei Capigruppo , il Consiglio Comunale in sessione straordinaria e urgente, nonché in seduta pubblica, in presenza, presso la Sala Consiliare , in 1° convocazione per il giorno 18 settembre 2023, alle ore 16:30 e, ove occorra, in 2° convocazione per giorno 21 settembre 2023, alle ore 16:30, presso stessa sede, ai fini della trattazione del seguente ordine del giorno:

1. Intervento di “Riqualificazione urbanistica e ambientale con demolizione e ricostruzione di vecchi opifici con nuove strutture commerciali” da realizzarsi in Via Gioacchino da Fiore. Approvazione