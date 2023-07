Sequestrati nel centro storico di Crotone 1,7 chili di marijuana: 16 involucri pronti per lo smercio in un magazzino ad accesso libero

Oltre 1,7 chilogrammi di marijuana sono stati scoperti e sequestrati a Crotone della Polizia di Stato nell’ambito dei servizi predisposti dalla Questura per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti. Nel centro storico, gli agenti della Squadra Mobile, nelle zone solitamente interessate dallo spaccio hanno notato movimenti sospetti nei pressi dell’abitazione di una persona con precedenti in materia di stupefacenti e sono intervenuti procedendo al controllo di un magazzino, con accesso libero.

Al seguito di una perquisizione sono stati trovati 16 involucri di sostanza stupefacente, pronta per lo smercio. Il materiale rinvenuto è stato sequestrato, al momento, a carico di ignoti. Sono in corso le indagini, con il coordinamento della Procura per l’individuazione dei responsabili dell’attività di detenzione al fine di spaccio.