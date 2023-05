Crotone: la Lega e la consigliera Cavallo si ritrovano

“Incontro propizio tra i dirigenti della Lega di Crotone e il consigliere comunale della città di Crotone, Marisa Cavallo. Affrontati i temi che necessitano di indispensabile approfondimento come la bonifica, il Cara e un’affluenza non sopportabile, l’insufficienza irrigua, l’isolamento della Provincia, la 106 e tanti altri problemi che affliggono questa parte importante della Calabria, che ha coste e mare meravigliosi, ma che non riesce a decollare. Alla presenza del Commissario regionale della Lega, che ha organizzato l’incontro, dei consiglieri regionali Pietro Raso e Pietro Molinaro, del referente provinciale Nicola Daniele, del sub-commissario regionale Cataldo Calabretta, e del segretario cittadino, Antonella Mungari, vi è stato un incontro con il consigliere Cavallo per fare il punto della situazione nella città ed organizzare una serie di iniziative per riportare al centro della politica regionale e nazionale le tante questioni che interessano il territorio. Grande soddisfazione da parte dei partecipanti che hanno rimarcato come sia necessario che tutte le forze vivaci e attive debbano remare nella medesima direzione per raggiungere il “porto”. Il commissario Saccomanno ha ringraziato tutti per l’impegno assunto ed ha augurato un sentito “buon lavoro”, rimarcando che operando in sinergia i risultati arriveranno e potranno essere di conforto per le comunità in difficoltà, come quella crotonese.”.

Lo dichiara Giacomo Francesco Saccomanno, Commissario Regionale della Lega Calabria.