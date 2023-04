Isola Capo Rizzuto (Kr), il sindaco Vittimberga incontra il sottosegretario D’Eramo: focus sull’emergenza acqua

Questa mattina il sottosegretario all’Agricoltura Luigi d’Eramo ha incontrato il Sindaco Maria Grazia Vittimberga per discutere della grave problematica acqua che affligge il territorio, sia in termini di agricoltura sia in termini civili.

Il primo cittadino, alla presenza anche del Presidente del consorzio di bonifica Roberto Torchia, ha illustrato le maggiori sofferenze del territorio legate al discorso idrico, allacciandolo soprattutto alla stagione estiva visto il netto aumento dell’utenza. La stessa Vittimberga ha evidenziato come la mancanza di acqua rischia di ledere l’immagine del territorio in termini turistici e di conseguenza economici, oltre al danno causato all’agricoltura con la produzione, tra gli altri, del Finocchio IGP.

Il sottosegretario, nel corso del sopralluogo effettuato presso il lago di Sant’Anna, accolto da un buffet a base di pietanze locali come il pecorino crotonese e, per l’appunto, il Finocchio, ha preso l’impegno di affrontare con estrema urgenza la questione. Eramo ha ribadito anche che Isola Capo Rizzuto e in generale il crotonese non sarà lasciato solo. All’incontro erano presenti anche il coordinatore della Lega Calabria Giacomo Saccomanno, il Presidente del Consiglio Comunale Luigi Rizzo, gli assessori Gaetano Muto e Davide Loprete accompagnati e il comandante della Polizia Locale Giuseppe Pirrò.