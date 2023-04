Autismo, Passalacqua: “Da Crotone due progetti finalizzati a favorire l’inclusione e il benessere scolastico e sociale dei bambini””

“Poche settimane fa si è celebrata la giornata mondiale sulla consapevolezza dell’autismo.

È molto importante che vengano istituite tali giornate per ricordarci che il modo in cui noi guardiamo il mondo non è il solo che esiste come è altresì fondamentale non rimembrarlo solo un giorno all’anno. All’incirca 2 mesi fa sono stati presentati alla Regione e successivamente protocollati due progetti finalizzati a favorire l’inclusione e il benessere scolastico e sociale dei bambini con disabilità mentali e fisiche.

Tali progetti, pensati, strutturati ed esposti da alcuni membri del Consiglio Comunale di Crotone, ovvero me, Antonella Passalacqua (Presidente della III Commissione Consiliare) Fabrizio Meo (Presidente IV Commissione Consiliare) Anna Maria Oppido ( Presidente Commissione Pari opportunità) Marisa Luana Cavallo (Consigliera Comunale), mirano ad adempiere all’esigenza che è stata portata alla luce dalle famiglie dei bambini diversamente abili.Vogliamo ricordare che i due progetti riguardando uno un’inclusione scolastica adeguata degli allievi diversamente abili nelle scuole, attraverso figure professionali, ovvero Educatori, Psicologi e Operatori Socio sanitari (OSS), che devono essere selezionate tramite un bando concorsuale pubblico indetto direttamente dal MIUR, per evitare inserimenti da parte di enti esterne che possono intralciare il buon funzionamento del progetto stesso. Tali concorsi devono attuare una collaborazione sinergica tra il Ministero della Sanità e il Ministero della Pubblica Istruzione.

L’altro progetto mira ad inserire l’ippoterapia e la riabilitazione equestre nelle attività di ordinaria amministrazione per i benefici che ne ricavano soprattutto gli allievi diversamente abili.

Per poter attuare il progetto è necessario anche qui affidarsi a figure professionali competenti quali ippoterapisti e istruttori di ippoterapia.

Questo appello è rivolto principalmente al nostro Presidente di Regione Roberto Occhiuto, il cui siamo certi condivida con noi il desiderio di vedere la Calabria come pioniera di un obiettivo che sarà di ispirazione per tutte le altre realtà regionali, ponendo il nostro punto di vista e la nostra visione all’attenzione Nazionale.

La nostra amara terra, tristemente conosciuta per i suoi ultimi posti e i suoi record negativi ha l’opportunità di porsi come punto di ispirazione ed essere promotrice di un’idea volta a migliorare non solo la qualità di vita degli allievi con disabilità ma anche di incrementare posti di lavoro e regolarizzare e aprire opportunità lavorative a molti professionisti.

Caro Presidente, ora mi rivolgo personalmente a lei.

Recentemente ho avuto il piacere di ascoltare un suo appello riguardo la situazione sanitaria in Calabria che, come ben sappiamo e come lei stesso ha ben detto è ridotta in macerie ma che, a parte la mancanza di mezzi, molte delle lamentele che lei rivede quotidianamente dai cittadini, sarebbe risolvibile attraverso un organizzazione più efficiente e un contatto umano da parte del personale più gentile.

Noi Presidente,abbiamo sicuramente un obiettivo in comune, quello di migliorare il nostro territorio. Per rendere possibile ciò sono consapevole che i punti da trattare non sono di certo pochi e, la difficoltà nell’adempire al ruolo che le è stato affidato è molta ma, è con profonda stima e rispetto che la vorrei sollecitare ad impegnarsi insieme a noi in questi progetti in virtù di ciò che ha detto, affinché i calabresi non debbano solo esporre le proprie esperienze e lamentele sulla sanità locale attraverso l’ottimo metodo che lei ha esposto, ma anche e soprattutto usufruire di due servizi fondamentali per migliorare la qualità della vita delle persone diversamente abili, che a lei stanno particolarmente a cuore, come si è potuto dedurre dal suo racconto e intervento immediato nel convertire un passaggio carrabile situazione fuori un centro prelievi di un ospedale calabrese, aperto solo in per il ritiro della spazzatura, in un passaggio riservato alle persone con disabilità che devono usufruire di un servizio essenziale.

Ecco Presidente, io le sto chiedendo quell’immediatezza, efficienza e enorme nobiltà d’animo che lei ha fatto vedere e ci ha raccontato.

Io le sto chiedendo di aiutarci e affiancarci in questo percorso che porti il benessere di queste persone che lei ha il dovere non solo di tutelare ma anche di offrire i migliori mezzi per migliorare la loro qualità di vita.

Quest’anno negli istituti italiani di ogni ordine e grado statali sono 290.089 gli studenti diversamente abili, su una popolazione scolastica di 7.286.151 allievi. La Calabria si colloca al decimo posto con 9.310 unità, su un totale di 257.726 allievi, 502 scolari in più rispetto all’anno precedente. Nella nostra Regione gli allievi in questione sono così distribuiti: scuola dell’infanzia 680, primaria 3992, media di primo grado 2.161, scuole superiori 3.177.

Vedendo questi dati Presidente può constatare come è necessario un intervento immediato.

Lei sta spendendo molto Amore e molta Passione nel riformare il sistema sanitario calabrese e di questo gliene siamo grati e facendo fede alle parole che ha espresso, la invito ad accogliere queste mie richieste, affinché possiamo aiutarla in questo compito con altrettanto Amore e altrettanta Passione”.

Così, in una nota, Antonella Passalacqua, presidente della III Commissione Consiliare Comune di Crotone