Consiglio dei ministri a Cutro, il governo studia dl Migranti: al centro stretta contro trafficanti

Un decreto legge, o forse più provvedimenti, che avranno al centro una stretta contro i trafficanti ma anche il potenziamento dell’accoglienza.

In vista del Consiglio dei ministri che si terrà domani a Cutro il governo, secondo quanto si apprende, sta mettendo a punto un pacchetto di misure che passeranno anche per una “forte semplificazione” delle procedure per chi vuole entrare regolarmente in Italia.

La stretta sui trafficanti, viene spiegato, sarà il cuore degli interventi che potrebbero contemplare anche una nuova aggravante in caso di morte dei migranti – come accaduto nella tragedia di Cutro. Altro punto in discussione quello delle espulsioni da rendere “più efficaci”, ferma restando l’analisi dei requisiti e dei Paesi in cui andrebbero rimpatriati i migranti, che devono essere “sicuri”. Le semplificazioni normative e burocratiche per chi chiede di entrare legalmente si stanno studiando anche insieme ai Paesi, in particolare del Nord Africa, con cui l’Italia ha già accordi.

Sul tavolo anche l’implementazione dei corridoi umanitari e un nuovo intervento “temporale e di estensione” dei flussi oltre a misure per migliorare l’accoglienza nei centri.