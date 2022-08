Esplosione su un rimorchiatore nel porto di Crotone: il bilancio è di 3 morti e 2 feriti

I vigili del fuoco sono intervenuti nel porto di Crotone per l’incendio susseguente all’esplosione a bordo di un rimorchiatore attraccato in banchina. Il primo bilancio e’ di tre morti e un ferito trasportato in ospedale; un altro ferito non sarebbe grave.

L’incendio a bordo del rimorchiatore Asso che ha provocato la morte di tre marittimi e il ferimento di altri due e’ avvenuta durante le operazioni di saldatura di un container a poppa dell’imbarcazione. Il rimorchiatore, registrato ad un compartimento’ marittimo straniero, e’ impegnato in attivita’ di servizio alle piattaforme per l’estrazione di gas metano al largo della costa di Crotone. L’incendio e’ stato preceduto da un forte boato avvertito anche nel quartiere Marina adiacente al porto. Nessuna delle vittime sarebbe di nazionalita’ italiana. I mezzi di soccorso stanno scandagliando le acque del porto alla ricerca di eventuali dispersi.

I corpi di due delle vittime dell’esplosione avvenuta oggi al porto ddi Crotone sono stati rinvenuti sulla banchina, il terzo, scaraventato dall’esplosione in mare, e’ stato recuperato da una imbarcazione. Il ferito e’ stato trasportato d’urgenza dall’ospedale civile San Giovanni di Dio. Una quinta persona e’ stata soccorsa in evidente stato confusionale. Inizialmente si era parlato di quattro dispersi, notizia poi smentita quando si e’ scoperto che i quattro mancavano all’appello perche’, fortunatamente, erano sbarcati a terra per fare la spesa.