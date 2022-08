Caro energia, Papasso: “Intervenire subito per aiutare famiglie e imprese in ginocchio”

“Alla Festa dell’unità di Isola di Capo Rizzuto sono intervenuto lanciando due questioni: la prima riguarda i trasporti (ma ne discuteremo nel dettaglio in seguito) mentre la seconda riguarda il fatto di dover programmare una serie di interventi immediati per aiutare famiglie e imprese che sono in ginocchio a causa dei continui aumenti del prezzo del gas.

Ora come non mai avremmo avuto bisogno di un Governo nel pieno delle sue funzioni e non come oggi in carica solo per gli affari correnti.

Far cadere un Governo che stava lavorando ha causato gravi danni sociali ed economici ma la cosa peggiore è che è stato fatto cadere semplicemente per cinismo politico e interessi di parte.

Ci sono 120mila imprese a rischio e alcune di esse operano proprio sulla fascia jonica. Dobbiamo lavorare per ribaltare i sondaggi basandoci sulla concretezza e sull’importanza che il territorio deve avere in ambito nazionale. In questo comprensorio non può vincere quella Lega che ha voluto la crisi di Governo, per interessi di parte, che ha costretto in ginocchio quelle famiglie che già fanno tanti sacrifici per sbarcare il lunario. La gente sta scontando sulla propria pelle e sulle proprie tasche tutto questo”.

Lo afferma, in una nota, Giovanni Papasso, sindaco di Cassano All’Ionio e candidato al collegio uninominale Corigliano-Rossano.